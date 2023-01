Grootste aantal asielaanvragen sinds 2015, vooral stijging in tweede helft van jaar

Vorig jaar vroegen ruim 35.000 mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat is het grootste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Vooral in de tweede helft van 2022 steeg het aantal asielverzoeken flink.

Het CBS meldt op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat vorig jaar 35.535 mensen asiel aanvroegen. Dat is bijna 44 procent meer dan in 2021, toen nog bijna 25.000 mensen een eerste asielverzoek indienden.

De ruim 35.000 aanvragen zijn tevens het grootste aantal sinds de vluchtelingencrisis in 2015. In dat jaar vroegen bijna 43.000 mensen asiel aan. Ook toen zat de asielopvang overvol en moesten asielzoekers worden opgevangen op (crisis)noodopvangplekken.

Van die ruim 35.000 aanvragen kwamen 21.760 in de tweede helft van het jaar binnen. De piek lag op september, toen de IND 4.435 aanvragen binnenkreeg. Daarna nam het aantal asielverzoeken weer af.

De meeste mensen die vorig jaar asiel aanvroegen in Nederland waren gevlucht uit Syrië. Uit Afghanistan en Turkije vluchtten ook veel mensen. Die verdeling is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Meer nareizigers, Oekraïners en Russen

De IND kreeg daarnaast iets meer verzoeken van mensen die herenigd wilden worden met hun familie. Deze zogenoemde nareizigers mogen naar Nederland komen als hun familielid asiel heeft gekregen. In 2022 kwamen bijna 11.000 van deze nareizigers naar Nederland, bijna 800 meer dan daarvoor. Het CBS verklaart de stijging grotendeels door een toename van mensen met een Syrische en Turkse nationaliteit.

In het jaar dat Rusland Oekraïne binnenviel, steeg ook het aantal asielverzoeken van mensen die uit Rusland of Oekraïne zijn gevlucht. In principe hoeven Oekraïners geen asielprocedure te doorlopen omdat ze een speciale status hebben. De IND kreeg toch 1.060 verzoeken van Oekraïners die buiten die regeling vielen. Een jaar eerder stapten zeventig Oekraïners naar de IND.

In totaal meldden 590 Russen zich bij de IND voor een asielprocedure. Dat is bijna drie keer zo veel als in 2021.

Het IND en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwachten dat in 2023 opnieuw meer mensen asiel aan gaan vragen in Nederland. Niet alleen zorgt dat voor meer druk bij de IND, ook moeten er nog meer opvangplekken worden geregeld terwijl die er nu ook al niet zijn.

