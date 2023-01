Goed nieuws: Gratis boodschappen voor kwetsbaar gezin | Treinreizen met bankpas

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: Kwetsbare gezinnen in Amsterdam krijgen gratis boodschappen. En: treinreizigers kunnen straks inchecken met hun bankpas of mobiel.

Treinreizigers kunnen vanaf dinsdag in- en uitchecken met bankpas en mobiel

Treinreizigers van NS kunnen vanaf aanstaande dinsdag op veel treintrajecten in- en uitchecken met een bankpas, creditcard of smartphone. Ook op bepaalde treintrajecten van Arriva en Qbuzz is dat straks mogelijk.

Naar verwachting is in- en uitchecken met betaalkaarten en smartphones eind maart mogelijk in het hele ov.

Gratis boodschappen voor kwetsbare gezinnen in Amsterdamse supermarkt

In de Amsterdam is dinsdag een supermarkt geopend waar kwetsbare gezinnen gratis boodschappen kunnen doen. Daar zit één voorwaarde aan: de gezinnen moeten ermee akkoord gaan dat een lifecoach hen de komende maanden gaat bijstaan, zo schreef Het Parool deze week.

De supermarkt is gevuld met producten die gesponsord worden door collega-supermarkten, zoals de Vomar. Ook andere lokale ondernemers springen bij. De schappen zijn zo goed gevuld dat hulpvragers dagelijks gratis mogen winkelen.

Onderzoekers trainen mieren om kankercellen in urine te 'ruiken'

Mieren kunnen zo worden getraind dat ze kankercellen in urine 'ruiken'. Het duurt nog wel even voordat de diertjes echt kunnen worden ingezet om kanker op te sporen, maar wetenschappers noemen de resultaten van hun onderzoek veelbelovend.

Deze manier van tumorcellen ontdekken werd eerder al getest bij honden. Maar volgens de onderzoekers doen de mieren het beter dan andere dieren, doordat ze gemakkelijker te trainen zijn.

Hond die tientallen koeien redde tijdens Watersnoodramp krijgt standbeeld

Er komt een standbeeld voor de hond Bläsz. De viervoeter redde tijdens de Watersnoodramp in 1953 tientallen koeien en kalveren door ze zwemmend in de poten te bijten en zo een dijk op te drijven.

De onthulling van het beeld van Bläsz is een van de vele activiteiten rondom de zeventigste herdenking van de Watersnoodramp. Het standbeeld wordt op 3 februari onthuld in Scharendijke op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

De vierjarige Teddy uit het Britse Portishead is sinds kort het jongste lid de internationale vereniging voor hoogbegaafden. Het jonge genie kan al tot honderd tellen in zes vreemde talen, waaronder het Mandarijn, en leerde zichzelf als peuter al lezen.

Mensen begrijpen gebaren die chimpansees en bonobo's maken om te communiceren. Volgens onderzoekers kan dat betekenen dat de laatste voorouder die we deelden vergelijkbare gebaren gebruikte. Dit kan een "beginpunt" voor onze taal zijn.

Archeologen hebben mogelijk de oudste mummie ooit gevonden in Egypte. De 4.300 jaar oude mummie lag op de bodem van een schacht van 15 meter diep in de buurt van de trappiramide in Sakkara, nabij Caïro.

Een planetoïde ter grootte van een huis scheerde in de nacht van donderdag op vrijdag vlak langs de aarde. Een astronoom legde de gebeurtenis vast op video.

