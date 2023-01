Stickeractie van Vizier op Links geen strafbaar dreigement, OM stopt onderzoek

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In maart 2021 troffen meerdere mensen een sticker aan op hun huis met daarop de tekst "deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier op Links". Onder hen waren auteur Aafke Romeijn, historicus Nadia Bouras, GroenLinks-politicus Huub Bellemakers en politiek adviseur Paul van den Berg van ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Nadat er meerdere aangiften waren binnengekomen besloot het OM onderzoek te doen naar Vizier op Links. Dat heeft justitie nu, bijna twee jaar later, stopgezet. Volgens het OM duurde het zo lang omdat er onder meer met verschillende officieren van justitie is overlegd over de situatie.