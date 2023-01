Zijn scootmobielen wel veilig? Veel ongevallen zijn volgens experts te voorkomen

Het aantal ongelukken met scootmobielen blijft jaarlijks stijgen. Zijn de voertuigen wel veilig genoeg? Meerdere experts en organisaties vinden van niet. Veel ongevallen zijn te voorkomen door de manier van remmen en de stabiliteit aan te passen, zeggen zij tegen NU.nl.

Het is een veelgemaakte fout onder scootmobielrijders: vol gas geven, terwijl je juist wilt remmen. Wie vooruit wil, moet bij de meeste scootmobielen in een hendeltje knijpen. Laat je die los, dan sta je stil. Maar soms knijpen mensen als ze een noodstop willen maken in een reflex in de hendel en schieten ze vooruit, met alle gevolgen van dien.

Pim Moolenaar verkoopt scootmobielen. Hij ziet dat mensen vaak erg moeten wennen aan het remsysteem als ze bij hem een proefrit maken. "Zo hebben we hier al twee keer de deur moeten vervangen", zegt hij.

Een nog groter probleem is volgens Moolenaar de stabiliteit van het voertuig, met name bij de scootmobielen met drie wielen. "Maken mensen een te scherpe bocht of gaan ze van een schuine stoep af, dan kukelen ze gemakkelijk om. Zeker mensen die niet zo vaardig zijn. Soms zie ik ze hier wegrijden op een driewieler en denk ik: het is niet de vraag óf ze gaan omvallen, maar wanneer."

Tot de coronacrisis nam het aantal verkeersdoden onder scootmobielrijders gemiddeld gestaag toe. In 2019 ging het om 42 dodelijke ongevallen per jaar. Als er niks verandert, zal het aantal doden de komende jaren toenemen, vanwege de vergrijzing. Foto: Bart-Jan Dekker

'Haal die oude dingen van de markt'

Onderzoek bewijst dat het 'verkeerd gebruik van de gashendel' en het 'kantelen van de vaak instabiele scootmobiel' veel voorkomende oorzaken van scootmobielongevallen zijn.

Om het aantal ongelukken te verminderen, kwamen verkeerswetenschappers van het het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) met adviezen. Eén advies was om scootmobielen te voorzien van een rem waarmee de gebruiker actief kan remmen (in plaats van door de gashendel los te laten). Een ander advies was het verbeteren van de stabiliteit van het vervoermiddel door het ontwerp aan te passen.

Voor Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland is het duidelijk: "Haal die oude dingen van de markt. Daarmee voorkom je veel verkeersslachtoffers." Hij daagt fabrikanten uit om met betere modellen te komen. "Met handremmen of desnoods een noodknop."

Fabrikanten doen niets fout

Maar scootmobielmakers doen wettelijk niets fout. Volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) hebben zij de vrijheid om scootmobielen met drie wielen te maken. Ook mogen ze een scootmobiel voorzien van een hendel die je moet loslaten om te remmen.

Daarbij zijn er goede redenen te bedenken waarom scootmobielen vaak geen actieve handrem hebben. Die hebben te maken met de kwetsbaarheid van de doelgroep. Scootmobielrijders hebben niet altijd genoeg kracht in hun handen om te remmen. Daarnaast staat het voertuig direct stil als een bestuurder plotseling onwel wordt.

Bovendien bieden fabrikanten al scootmobielen met handremmen aan. Ook zijn er exemplaren waarbij je een voetpedaal moet indrukken om vooruit te gaan. Verder zijn er scootmobielen met vier of vijf wielen, die stabieler zijn. Mensen hebben dus wat te kiezen.

Aanbieders van scootmobielen moeten zorgen voor een goede praktische training. Foto: ANP

Een training of zelfs een rijbewijs?

Scootmobielspecialist Moolenaar twijfelt aan die keuzevrijheid. Hij wijst erop dat vier- en vijfwielers duurder zijn dan de exemplaren met drie wielen. En dus kiezen mensen regelmatig voor de goedkoopste optie, ziet hij.

Ondertussen werkt Harbers wel aan een nieuwe set regels voor gehandicaptenvoertuigen. Hij zegt dat hij daarin ook de adviezen opneemt van het SWOV. Maar of er ook strengere regels komen voor bijvoorbeeld het remsysteem of het minimale aantal wielen die een scootmobiel moet hebben, is niet duidelijk. De minister wil een rapport hierover eind dit jaar naar de Kamer sturen.

Het invoeren van een scootmobielrijbewijs is in elk geval geen oplossing, zo zeggen alle partijen tegen NU.nl. Daarmee werp je een te hoge drempel op voor een doelgroep, die al niet mobiel is.