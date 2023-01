Dit weten we over de A12-blokkade: 'Vier keer meer aanwezigen dan verwacht'

Actiegroep Extinction Rebellion houdt zaterdag een grote demonstratie op de A12 in Den Haag. De actie kwam deze week groot in het nieuws toen donderdag al preventief klimaatactivisten werden opgepakt. Daarna kwam er fors meer steun voor de activisten. Dit is wat je vandaag kan verwachten.

Waar en hoe laat wordt er gedemonstreerd?

Volgens de huidige planning wordt de blokkade rond 12.00 uur gecreëerd. Dat doen de activisten door op de grond te zitten op de Utrechtsebaan. Dat is het stuk A12 in Den Haag dat grenst aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer.

Dit jaar is het de eerste keer dat Extinction Rebellion een snelweg wil bezetten. Vorig jaar deden zij dat al zes keer. Dat leidde bij iedere blokkade tot vele tientallen arrestaties.

Waarom demonstreert de actiegroep?

Met de blokkade wil Extinction Rebellion aandacht vragen voor het klimaat. De actiegroep eist dat Nederland een einde maakt aan 'fossiele subsidies'. Dat zijn belastingvoordelen die het voor bedrijven interessant maken om met behulp van fossiele brandstoffen (zoals aardgas en aardolie) te werken. Volgens economen en activisten geeft Nederland jaarlijks 17,3 miljard euro uit aan deze subsidies. Het kabinet spreekt van 4,5 miljard.

De activisten wijzen op de gevolgen voor het klimaat: bij het verbranden van fossiele brandstoffen komt veel CO2 vrij. En dat draagt op zijn beurt weer bij aan de opwarming van de aarde. "We willen van de subsidies af, maar dat kan niet per direct", zei klimaatminister Rob Jetten vrijdag.

Waarom worden er fors meer mensen verwacht?

Dat heeft te maken met enkele arrestaties die het Openbaar Ministerie (OM) donderdag verrichte. Zes leden van de actiegroep werden opgepakt wegens opruiing. Zij hadden mensen opgeroepen mee te doen aan de actie, die het OM als "gevaarlijk en ontwrichtend" bestempelt.

De arrestaties schokten andere organisaties, zoals Greenpeace en kinderhulporganisatie Terre des Hommes. Zij vinden dat de arrestaties het demonstratierecht inperken. "Dit is een buitenproportioneel optreden van het OM", schreef een veertigtal organisaties in een verklaring. "We zien dat klimaatactivisten harder worden aangepakt door politie en justitie in vergelijking met andere groepen demonstranten."

De organisaties zeiden daarom de actie van Extinction Rebellion te steunen. Alle directeuren zullen zaterdag bij de A12 aanwezig zijn, maar niet op de snelweg zelf. Aan de zijkant zullen zij protesteren vóór het recht om te demonstreren.

En hoe zit het dan met de blokkade zelf?

Ook daar worden fors meer mensen verwacht. Bij eerdere blokkades waren er volgens de actiegroep zo'n driehonderd mensen aanwezig. "Dat zullen er nu zo'n 1.300 zijn", laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

De zes reeds gearresteerde klimaatactivisten zullen zaterdag niet van de partij zijn. Zij zijn weer op vrije voeten, maar kregen wel een gebiedsverbod opgelegd: ze mogen de komende tijd niet op of in de buurt komen van de Utrechtsebaan.

Het OM en Extinction Rebellion gingen vrijdag nog met elkaar om de tafel om over de snelwegblokkade te spreken. Dat gesprek heeft volgens beide partijen geen effect gehad op de geplande protestactie. "We hebben alleen onze standpunten uitgewisseld", meldde het OM na afloop van het gesprek.

