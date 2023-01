Voormalig Oranje-international Mendes da Silva langer vast in drugszaak

Zevenvoudig Oranje-international David Mendes da Silva blijft de komende drie maanden vastzitten. De rechtbank in Rotterdam besloot vrijdag niet mee te gaan in het verzoek van zijn advocaat om de voorlopige hechtenis van de oud-profvoetballer op te heffen of te schorsen.

De voormalig international van het Nederlands elftal werd begin augustus op zijn veertigste verjaardag opgepakt in een onderzoek naar verdovende middelen. Hij wordt in eerste instantie verdacht van de invoer van drie partijen cocaïne, in totaal 1.584 kilo.

Maandag kwam er een nieuwe verdenking bij. Mendes da Silva wordt behalve van het binnensmokkelen van cocaïne ook verdacht van het omkopen van Schiphol-medewerkers en medewerkers van het containervervoerbedrijf Hamburg Süd in de Rotterdamse haven. De oud-profvoetballer heeft ze volgens de officier van justitie steekpenningen betaald. Ook voor deze feiten zit hij nu in voorarrest.

Mendes da Silva kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal en speelde sinds 2000 bij Sparta, Ajax, NAC Breda, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos. Hij sloot zijn carrière in 2017 op 34-jarige leeftijd af bij Sparta.

Eerder

Aanbevolen artikelen