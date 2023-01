Nog eens dertig organisaties steunen klimaatactivisten die zaterdag A12 blokkeren

De steun voor de klimaatprotestactie van Extinction Rebellion die zaterdagmiddag plaatsvindt op de A12 in Den Haag is fors gegroeid. Donderdag lieten nog negen maatschappelijke organisaties weten dat ze de blokkade steunen. Een dag later zijn dat er bijna veertig. De directeuren zullen vanaf de zijkant van de snelweg hun steun betuigen.

Dat meldt Greenpeace namens alle organisaties. Ze zullen een spandoek dragen met de tekst: "Wij staan voor het recht op protest." Daarmee willen de organisaties zich uitspreken voor het demonstratierecht.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet donderdagochtend zes klimaatactivisten arresteren wegens opruiing. Zij hadden mensen opgeroepen mee te doen aan de actie, die het OM als "gevaarlijk en ontwrichtend" bestempelt.

Het zestal werd later op de dag na verhoor vrijgelaten. Wel kregen ze een gebiedsverbod, waardoor ze zaterdag niet kunnen meedoen aan de protestactie. "Dit is een buitenproportioneel optreden van het OM", schrijven de organisaties daarover.

'Niet alle demonstranten worden gelijk behandeld'

Onder de nieuwe partijen bevinden zich het Aidsfonds, hulporganisatie Cordaid, de Fietsersbond en kinderhulporganisatie Terre des Hommes. Zij vinden dat klimaatactivisten harder worden aangepakt dan andere demonstranten.

"Het demonstratierecht geldt voor iedereen, maar niet alle demonstranten worden gelijk behandeld", zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen. Hij vindt dat bijvoorbeeld boeren meer ruimte krijgen om te demonstreren.

Het is volgens de Greenpeace-woordvoerder niet duidelijk of alle medewerkers van de organisaties zich naast de directeuren langs de snelweg zullen verzamelen. De actie zal volgens de huidige planning zaterdag om 12.00 uur van start gaan.

