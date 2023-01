Medicijnfabrikanten moeten van Kuipers eerder met acceptabele prijs komen

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vindt het "vervelend" dat het vorig jaar langer duurde om een akkoord te sluiten voor de prijs van dure medicijnen. Hij roept medicijnfabrikanten op eerder in de onderhandelingen een redelijke prijs te vragen.

Door de lange onderhandelingen tussen het ministerie van Volksgezondheid en farmaceuten komen de geneesmiddelen pas later beschikbaar. Kuipers denkt dat de lange gesprekken soms toch nodig zijn om medicijnen betaalbaar te houden.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft berekend dat het vorig jaar gemiddeld 597 dagen duurde voordat een akkoord was bereikt over de prijs van een duur medicijn. In de jaren van 2015 tot en met 2021 duurde dat nog gemiddeld 420 dagen, zegt de VIG tegen Het Financieele Dagblad.

Kuipers nuanceert dat het gemiddelde van vorig jaar vooral zo hoog is vanwege een uitschieter. Dat was een middel voor een bepaalde vorm van botkanker waar heel lang over onderhandeld is.

Betaalbare medicijnen 'belangrijke opdracht' voor fabrikanten

Sinds halverwege het vorige decennium heeft de minister van Volksgezondheid de taak om een goede prijs af te spreken met de fabrikant als er een duur medicijn op de markt komt.

"Dat doen we in het belang van Nederlandse burgers, premiebetalers", zegt Kuipers. Deze medicijnen kosten tienduizenden, honderdduizenden of soms zelfs meer dan 1 miljoen euro per patiënt.

De minister vindt dat er een "belangrijke opdracht" ligt bij medicijnfabrikanten om met een acceptabele prijs te komen. "Dan zijn wij er ook heel snel uit", zegt hij. "Voor iedere individuele patiënt wil je dat een middel zo snel mogelijk op de markt komt."

