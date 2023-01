Rechter laat opgepakte klimaatactivist alsnog niet naar blokkade A12 gaan

De zes klimaatactivisten die donderdagochtend werden opgepakt mogen zaterdag alsnog niet aanwezig zijn bij de aangekondigde blokkade van de A12. Een van hen, Lucas Winnips, probeerde via een kort geding het door het Openbaar Ministerie (OM) opgelegde gebiedsverbod ongedaan te maken. Maar de voorzieningenrechter zegt niet te kunnen oordelen of de straf terecht is.

Daarom wordt de zaak dinsdag opnieuw voorgelegd bij de raadkamer. Die beoordeelt dan of het terecht is dat Winnips een zogeheten gedragsaanwijzing heeft gekregen. Door die gedragsaanwijzing mag de activist de komende tijd niet op of in de buurt komen van de Utrechtsebaan, zoals het deel van de A12 in Den Haag heet.

Winnips is lid van actiegroep Extinction Rebellion, die zaterdag heeft aangekondigd die weg te blokkeren. Dat zal dan gebeuren ter hoogte van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer.

Het OM besloot donderdagochtend zes activisten van de groep te arresteren. Zij hadden mensen opgeroepen mee te doen met de blokkade, die het OM "gevaarlijk en ontwrichtend" vindt. Daarop beschuldigde het OM hen van opruiing. Alle klimaatactivisten werden later op de dag na verhoor weer vrijgelaten.

Door de arrestaties ontstond er meer steun voor de protestactie. Zo gaven negen organisaties aan dat ze zich erbij willen aansluiten, als reactie op het "buitenproportionele optreden" van het OM. Het gaat om Greenpeace, Urgenda, Milieudefensie, FNV, DeGoedeZaak, Both ENDS, Fossielvrij NL, Jonge Klimaatbeweging en Oxfam Novib.

'Demonstratierecht wordt ingeperkt'

Winnips' advocaat Willem Jebbink noemt het gebiedsverbod onrechtmatig. Volgens hem wordt het demonstratierecht van zijn cliënt ingeperkt. "Een demonstrant mag niet van tevoren worden gediskwalificeerd." Dat mag volgens hem alleen de burgemeester doen.

De demonstratie is niet officieel aangemeld bij de gemeente Den Haag. De actiegroep kondigde de blokkade enkele weken geleden via sociale media aan. De actie zou zaterdag om 12.00 uur moeten beginnen.

