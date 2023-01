Verdachte van moord op advocaat Derk Wiersum laat rechters zien hoe hij rent

Een van de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum heeft vrijdag aan het gerechtshof in Amsterdam laten zien hoe hij rent. Volgens zijn advocaten toonde hij daarmee aan dat hij anders loopt dan de schutter die tijdens de moord is waargenomen.

Moreno B. (34) ontkent dat hij de schutter is geweest. De schutter had volgens een paar ooggetuigen een bijzonder loopje, mogelijk veroorzaakt door een (lichte) handicap.

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Hij was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin hoofdverdachte.