Snelwegblokkade Extinction Rebellion in Den Haag gaat door na overleg met OM

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) heeft vrijdag met het Openbare Ministerie (OM) overlegd over de aangekondigde snelwegblokkade in Den Haag. Volgens een woordvoerder van het OM is er niets veranderd aan de actie.

Het overleg was volgens de woordvoerder "een uitwisseling van standpunten". "We hebben over en weer onze zorgen aan elkaar geuit, en dat is ook het enige. Er is niets veranderd met het oog op hun actie."

Advocaat Willem Jebbink van Extinction Rebellion liet na het overleg weten dat hij nog niets wil vertellen over de inhoud, omdat er in de middag nog over gesproken moet worden. Extinction Rebellion heeft rond het overleg ook contact gehad met de gemeente Den Haag.

"We hebben een poging gedaan te bellen en deze keer werd de telefoon opgenomen", laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen laat weten. De gemeente heeft de actiegroep om informatie over de demonstratie gevraagd, zoals het aantal deelnemers, geluid en het aantal borden en vlaggen. "We zijn nu in afwachting van de reactie."

De actiegroep wil zaterdag de Utrechtsebaan in Den Haag blokkeren. Aan de ene kant van het stuk snelweg staat het gebouw van het ministerie van Economische Zaken, aan de overkant het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer.

Zeker zeven mensen zijn donderdagochtend opgepakt omdat ze anderen opriepen mee te doen aan de blokkade. Volgens het OM hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing. Zij hebben een gebiedsverbod gekregen, waardoor ze de komende negentig dagen niet in de buurt van de Utrechtsebaan mogen komen.

Aanhoudingen zouden demonstratierecht inperken

Volgens de advocaat van de activisten zijn de aanhoudingen buitenproportioneel. Ook XR en andere klimaatorganisaties noemen het onterecht dat de activisten zijn opgepakt en zeggen dat de aanhoudingen het demonstratierecht inperken.

Demonstranten mogen volgens Jebbink niet van tevoren worden gediskwalificeerd. Ook zou alleen de burgemeester het demonstratierecht mogen inperken.

Een woordvoerder van het OM benadrukt dat het blokkeren van een snelweg voor een demonstratie strafbaar is. Daarom is er volgens hem "geen sprake van" dat het OM het demonstratierecht inperkt met de aanhoudingen.

Een van de activisten vocht het besluit van het OM vrijdagochtend aan met een kort geding bij de rechtbank in Den Haag. Tijdens die zitting kondigde advocaat Jebbink het gesprek aan. Volgens hem is het overleg met het OM bedoeld om "alles in goede banen" te leiden.

