Extinction Rebellion overlegt met OM over aangekondigde blokkade A12

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) overlegt vrijdag met het Openbaar Ministerie (OM) over de aangekondigde blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Dat zegt de advocaat van de groep, Willem Jebbink. Een woordvoerder van het OM bevestigt het gesprek.

Volgens het OM gaat het overleg "natuurlijk over de blokkade, dat is de aanleiding. Maar we praten niet met een specifiek doel. Het is vooral bedoeld om elkaar gesproken te hebben en contact met elkaar te zoeken, en dan zien we wel of er wat uit komt."