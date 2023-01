Nelson Mandelabrug in Zoetermeer weer open na wekenlange spoedreparatie

De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer is weer open. De brug, een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over onder meer de A12 en het spoor, werd begin december afgesloten, omdat de constructie te zwaar bleek voor de ondersteuning.

De A12 was ook een tijdje afgesloten om de brug te kunnen vervangen, maar die was al eerder weer open voor wegverkeer. Vanaf donderdag stopt de trein weer op het station, de trams van HTM rijden weer vanaf vrijdag.

Aanleiding voor het afsluiten van de brug waren twee onderzoeken naar scheuren in de constructie. De brug is een belangrijke verbinding voor de stad en de enige manier om onder meer op station Zoetermeer te komen.

De Nelson Mandelabrug werd begin jaren negentig in gebruik genomen. Hij werd onder meer gebouwd vanwege de tuinbouwtentoonstelling Floriade die in 1992 in Zoetermeer werd gehouden.

