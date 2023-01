Douane vond vorig jaar bijna dubbel zoveel drugs in briefpost als jaar eerder

De Nederlandse douane heeft vorig jaar bijna twee keer zoveel drugs onderschept die per brief naar het buitenland werden verstuurd als in 2021. Het ging vooral om xtc en MDMA bestemd voor Australië en de Verenigde Staten, meldt de douane donderdag.

In totaal trof de douane vorig jaar bijna 27.000 keer drugs aan in uitgaande briefpost. In 2021 was dat nog zo'n 15.500 keer. In 2020 gebeurde dat zo'n 4.000 keer.

Volgens de douane komt de toename in de eerste plaats doordat de dienst briefpost vaker controleert op drugs. Ook kan meespelen dat er in 2022 wereldwijd meer dancefeesten waren dan in de jaren ervoor, toen in veel landen coronalockdowns golden.

De douane denkt verder dat smokkelaars er vaker voor kiezen drugs te versturen via briefpost omdat dit anoniemer kan dan via pakketpost. In pakketpost werd vorig jaar 116 kilo xtc en MDMA aangetroffen, tegenover 172 kilo in 2021.

In totaal onderschepte de douane vorig jaar 29.808 keer drugs in Nederland. Bij elkaar opgeteld ging het om ruim 64.000 kilo. Cocaïne vormde het grootste aandeel in het totaal. De douane onderschepte die drug 160 keer. Daarbij ging het om in totaal ruim 51.000 kilo.

