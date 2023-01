Nieuwe zoekactie op Wadden naar jongen die vermist raakte bij bootongeluk

Vrijwilligers van zoekorganisatie SAR Nederland starten een nieuwe actie bij de Waddeneilanden naar het lichaam van de twaalfjarige Riemer. Hij is de laatst overgebleven vermiste na een fataal bootongeluk bij Terschelling in oktober. Met hulp van vissers en jutters op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hopen ze nu alsnog een spoor van de jongen te vinden, zegt de organisatie tegen NU.nl.

Bij het ongeluk kwamen naast Riemer nog drie anderen om het leven. Een van hen was een volwassen man die ook enkele weken vermist was, maar zijn lichaam werd op 6 november gevonden.

"We zijn nu drie maanden verder, maar we stoppen niet met zoeken", zegt Pascal Jonkers, woordvoerder van SAR Nederland.

Het besluit tot een nieuwe zoekactie volgde na een kerstmarkt op de school van Riemer. De opbrengst van de kerstmarkt ging naar verschillende goede doelen, waaronder SAR Nederland. Jonkers: "De rector van die school zei dat het bankje van Riemer altijd leeg zal blijven. Dat vonden we zó aangrijpend om te horen, dat we opnieuw besloten een zoekactie te starten."

Zoekgebied wordt uitgebreid

Het zoekgebied wordt flink uitgebreid. Waar de vrijwilligers eerder bij wateren en stranden van Terschelling zochten, maken ook Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog nu deel uit van de zoektocht. SAR Nederland heeft hiervoor contact gezocht met schippers van vissersboten en met strandjutters die op de eilanden wonen. Met landcruisers wordt de kustlijn afgezocht.

Volgens Jonkers passen de vissersboten hun netten aan als ze rond de eilanden varen en gaan strandjutters twee keer per dag op pad om te zoeken. Ze nemen alles mee wat een mogelijke link kan hebben met de vermiste jongen.

"Het vinden van het lichaam van Riemer staat bovenaan ons lijstje. Maar het zou al mooi zijn als we iets kunnen vinden dat van Riemer is geweest. Al is het een schoen of een kledingstuk." Zoiets kan de organisatie namelijk op een mogelijk spoor brengen. SAR Nederland kan dan bijvoorbeeld rond die vindplek intensiever gaan zoeken.

Zolang er een speld in een hooiberg is, gaan we niet opgeven.

Pascal Jonkers, woordvoerder van SAR Nederland

Ook de waterkeringen worden in de gaten gehouden. "Het kan best zijn dat het lichaam daarnaartoe getrokken is door de stroming. We moeten niet uitsluiten dat zijn lichaam daar kan zijn", zegt Jonkers.

Lichaam is mogelijk ver afgedreven

Hoewel het zoekgebied nu groter is, is de kans om nog iets te vinden zeer klein, weet ook Jonkers. "Het is mogelijk dat het lichaam naar Denemarken is afgedreven. Het kan in verschillende stromingen zijn terechtgekomen. Maar zolang er een speld in een hooiberg is, gaan we niet opgeven."

De zoektocht vindt de komende dagen plaats. Afhankelijk van de resultaten besluit SAR Nederland of ze nog meer hulpmiddelen inzet tijdens de zoektocht.

Aanbevolen artikelen