Neergeschoten ex van vermoedelijke schutter Zwijndrecht nog in levensgevaar

De 38-jarige vrouw die vorige week zaterdag gewond raakte bij het schietincident in Zwijndrecht is nog altijd in levensgevaar. Dat meldt haar familie zojuist in een verklaring. De vermoedelijke schutter, haar ex Minh Nghia Vuong, is nog altijd voortvluchtig.

De 66-jarige moeder van de gewonde vrouw kwam bij de schietpartij om het leven.

De familie van de slachtoffers hoopt dat de klopjacht van de politie tot de arrestatie van Vuong leidt, "zodat hij zich moet verantwoorden voor deze ongekende daad". De verklaring is verspreid door Namens de Familie, een organisatie die slachtoffers en nabestaanden bijstaat.

De familie laat ook weten dankbaar te zijn dat er 30.000 euro tipgeld is uitgeloofd. "Ze zijn blij dat er zo snel wordt gehandeld om deze gevaarlijke man alsnog op te kunnen pakken."

Omwille van het lopende onderzoek en vanwege de veiligheid van de nabestaanden kan de familie verder niets zeggen. Hun wens is "met rust te worden gelaten", zodat ze kunnen rouwen om het verlies en kunnen bidden voor de gewonde vrouw.

De politie vond vrijdag de derde vluchtauto van Vuong terug. De zoektocht gaat door en hulp van getuigen blijft welkom, benadrukt de politie.

Op deze locaties zijn vluchtauto's teruggevonden.

