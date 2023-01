KNMI waarschuwt voor gladheid, meerdere ongelukken in oosten van het land

Weggebruikers moeten in een groot deel van het land oppassen voor gladheid. Voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland geldt donderdag code oranje vanwege ijzel. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd.

In Overijssel en Drenthe is code geel van kracht. Volgens het KNMI kan de gladheid in Limburg aanhouden tot in de middag.

Volgens de ANWB zijn in de afgelopen nacht veel ongelukken gebeurd door gladheid, vooral rond Arnhem en Nijmegen. De A12 vanuit Duitsland richting Arnhem is hierdoor enige tijd afgesloten geweest. Donderdagochtend waren nog twee rijstroken dicht, wat tot vertraging leidde. Inmiddels is de weg weer vrij.

Op donderdagen is het meestal al vroeg druk op de weg. Door de gladheid kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB. In de ochtend stond er ruim 700 kilometer file, inmiddels is de file teruggelopen tot 480 kilometer.

'Begin je werkdag thuis en vertrek later'

Ook Veiligheidsregio Limburg-Noord ontvangt meerdere meldingen over ongevallen en blikschade door gladheid. "Ons advies is om nu niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Begin je werkdag thuis en vertrek eventueel pas na 10.00 uur."

In Groningen, de westelijke kustprovincies en op de Waddeneilanden is geen waarschuwing van kracht. Naast ijzel en plaatselijk wat sneeuw blijft het vrijwel droog in het land. Hier en daar kan het licht gaan regenen.

Het wordt zo'n 4 graden. In de middag klaart het in een groot deel van het land op en stijgt de temperatuur tot maximaal 9 graden.

