NVWA haalt in twee dagen tijd 435 honden weg bij Brabantse fokker

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag en woensdag in totaal 435 honden weggehaald bij een fokkerij in het Brabantse Eersel. De fokker was al eerder in opspraak geweest omdat er niet goed voor de dieren werd gezorgd.

De fokker had de opdracht gekregen beter op de dieren te letten. Maar tijdens een inspectie bleek dat hij dat onvoldoende had gedaan.

Veel honden hadden gezondheidsproblemen, kregen niet de juiste zorg of hadden niet de juiste hokken. Een woordvoerder van de NVWA zegt tegen Omroep Brabant dat ze vieze hokken en vies drinkwater aantroffen. Ook waren veel honden nat, hadden ze een vervilte vacht of schurft en tandsteen.

Het is ook niet voor het eerst dat er honden bij dit bedrijf zijn meegenomen. In december werden er ook al 29 weggehaald.

Fokker mag gezonde honden houden

Er blijven nu nog 115 volwassen honden en 44 pups wel in Eersel. De NVWA zegt dat er geen reden is om die dieren mee te nemen, aangezien deze honden gezond waren. Inspecteurs mogen geen gezonde dieren meenemen, legt de woordvoerder uit aan de lokale omroep.

"Bij alle honden is een zorgvuldige afweging gemaakt of in bewaring nemen of op de locatie blijven de best passende oplossing is", legt de NVWA uit. "Dieren verplaatsen levert namelijk stress op. Verplaatsen van moederhonden met jonge pups levert bijvoorbeeld een te groot risico op voor de pups."

De NVWA blijft de fokkerij "nauwlettend in de gaten houden".

