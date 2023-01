Nog geen plan voor opvang deel Oekraïners, gemeenten trekken aan de bel

Vijf weken voor een klein deel van de Oekraïense vluchtelingen niet meer in de gemeentelijke opvang mogen blijven, is er nog steeds geen plan waar ze dan wél heen moeten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trekt aan de bel en roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op om met passend beleid te komen. "Het begrip voor deze onnodig ontstane situatie onder gemeenten brokkelt steeds verder af."

Het gaat om een groep van 4.900 zogenoemde derdelanders uit Oekraïne. Dat zijn vluchtelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden toen ze in Oekraïne verbleven, bijvoorbeeld studenten.

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, werd ook deze groep Oekraïense vluchtelingen ondergebracht in de gemeentelijke opvang. Maar in juli werd al besloten dat de derdelanders het reguliere asielproces in moeten en dus niet meer naar de gemeentelijke opvang mogen. Op 4 maart mogen ook de derdelanders die nog in de gemeentelijke opvang zijn, hier niet meer blijven.

Dat is al over iets minder dan vijf weken, maar er is nog "geen concreet plan" waar deze mensen dan wel heen moeten, schrijft de VNG. "Dit betekent dat gemeenten geen voorbereidingen hebben kunnen treffen, de doelgroep in onzekerheid verkeert en dat er een zeer groot risico is ontstaan dat dit behoorlijke impact heeft op de asielopvang in Nederland en specifiek op het COA. "

Ook op 'gewone' opvanglocaties is geen plek

Want hoe langer het duurt voor er een plan is, hoe groter de kans dat ook deze derdelanders asiel aan moeten vragen. Dat zou betekenen dat op 4 maart ineens 4.900 Oekraïners asiel aan gaan vragen, terwijl het Nederlandse asielsysteem al overbelast is.

De gemeenten schrijven dat het ook geen optie is om de derdelanders in de gemeentelijke opvang te houden. De plekken zijn hard nodig om andere Oekraïners op te vangen, want ook de gemeentelijke opvang begint vol te raken.

De gemeenten zeggen dat ze zich in de kou voelen gezet door de overheid. "Het begrip voor deze onnodig ontstane situatie onder gemeenten brokkelt steeds verder af." Ze willen dat Van der Burg met een concreet plan komt, of dat er wordt gekeken naar het eventueel uitstellen van de deadline.

Ook VluchtelingenWerk Nederland maakt zich zorgen over de andere regels waar derdelanders straks mee te maken krijgen. "We hebben hen de afgelopen periode voorgelicht over hun keuzes voor de toekomst, maar op de belangrijkste vraag hebben wij geen antwoord: waar worden zij opgevangen na 4 maart?", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

