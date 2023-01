Tijdlijn Hoe de politie al dagenlang zoekt naar schutter Minh Nghia Vuong

Bij een dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht kwam zaterdag een 66-jarige vrouw om het leven. Van de 49-jarige verdachte Minh Nghia Vuong ontbreekt sindsdien ieder spoor. Dit is wat er de afgelopen dagen allemaal is gebeurd.

Zaterdag 21 januari

Op een parkeerplaats van winkelcentrum Walburg aan de Hof in Zwijndrecht vindt 's middags een schietpartij plaats. Daarbij komt een 66-jarige vrouw om het leven. Haar 38-jarige dochter raakt gewond en moet met spoed naar het ziekenhuis.

Meerdere mensen zien het schietincident gebeuren. Het is namelijk erg druk bij het winkelcentrum. Zwijndrecht is ongelooflijk geschrokken.

De politie meldt al gauw dat er sprake is van één verdachte. Hij is er met een auto vandoor gegaan. Naar hem begint een klopjacht.

Zondag 22 januari

De politie maakt de naam en foto van de verdachte bekend. We weten nu dat het gaat om de 49-jarige Minh Nghia Vuong. Hij is de ex-partner van het 38-jarige slachtoffer. De bijnaam van de man is 'Lucky'.

Volgens de politie en het Openbaar Ministerie (OM) is Vuong levensgevaarlijk. Waarschijnlijk heeft hij een vuurwapen. Mensen die de man zien krijgen het advies hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. Politie en OM zeggen alles op alles te zetten om de verdachte te vinden.

's Avonds is meer en meer duidelijk over Vuong. Zo heeft hij een lang strafblad en is hij meerdere keren veroordeeld. Eerder maakte hij zich schuldig aan onder meer gewelddadige overvallen, wapenbezit, bedreiging en diefstal, meldt het AD. Hij is gehaaid en ongrijpbaar, schrijf de krant. Vandaar zijn bijnaam 'Lucky'. Vuong heeft een groot netwerk in het criminele milieu.

De politie deelt een foto van de verdachte. Foto: ANP/inzet: politie

Maandag 23 januari

De politie heeft de auto gevonden waarin Vuong zaterdag vluchtte na de schietpartij. Agenten vinden het voertuig in de nacht van zondag op maandag aan de Veldslahof in Zwijndrecht.

Van de man zelf ontbreekt nog ieder spoor. De politie vermoedt dat hij naar een andere auto is gewisseld. Het gaat vermoedelijk om een grijze SKODA Octavia.

Sinds zaterdag zijn er op meerdere plekken invallen gedaan. Die hebben nog niet geleid tot een aanhouding. De verdachte staat inmiddels internationaal gesignaleerd.

Dinsdag 24 januari

De politie vindt de tweede vermoedelijke vluchtauto van Vuong. Op de Kuinder in de Rotterdamse wijk Zevenkamp treffen agenten de SKODA aan.

's Avonds maakt de politie officieel bekend dat Vuong verdacht wordt van moord en poging tot moord. Er ligt een beloning van 30.000 euro klaar voor wie de gouden tip heeft die tot Vuong leidt.

De politie vermoedt dat de verdachte contact zoekt met mensen in zijn (criminele) netwerk. Zo zou hij uit het zicht blijven van de politie.

Woensdag 25 januari

Agenten treffen een derde vluchtauto aan van de voortvluchtige Vuong. Dit keer gaat het om een zwarte SEAT Ibiza. Het voertuig staat geparkeerd op de Dolphijnstraat in Hoek van Holland.

Een arrestatieteam doorzoekt een huis in de omgeving, maar treft Vuong daar niet aan. De boot in Hoek van Holland kan hij in ieder geval niet hebben genomen, denkt de politie. "Overal waar grenscontrole is, kan hij er niet langs."

Zo gaat de klopjacht onverminderd door. Hulp van het publiek blijft daarbij welkom, zo laat de politie weten.

Ondertussen ligt de ex-partner van Vuong nog altijd in het ziekenhuis.

Eerder

