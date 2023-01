Politie doorzoekt huizen van familie gezochte 'Bolle Jos', twee vrouwen opgepakt

De politie heeft dinsdag in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam huizen van familieleden van de internationaal gezochte Jos L. doorzocht. 'Bolle Jos' wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel en excessief geweld. Twee vrouwen van 68 en 27 jaar zijn aangehouden.

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op kostbare horloges, sieraden, handtassen en grote sommen contant geld, in zowel euro's als buitenlandse valuta. Ook zijn er twee valse Duitse paspoorten gevonden.

De politie heeft daarnaast beslag gelegd op mobiele telefoons, USB-sticks, computers, camera's en foto's. Hierop is mogelijk informatie te vinden over de verblijfplaats van L. Dat was het doel van de huiszoekingen. De politie doorzocht ook een kantoorpand.

De politie beschikt over informatie waaruit blijkt dat de ouders en een zus van L. in augustus en december vorig jaar naar Turkije zijn gereisd. Hier hebben zij mogelijk contact gehad met de gezochte L. De politie vermoedt dat 'Bolle Jos' al langere tijd in Turkije is.

Zijn familieleden worden verdacht van het witwassen van crimineel geld. "Zij hebben vermoedelijk geld en dure cadeaus aangenomen, terwijl zij wisten dat deze waren betaald met misdaadgeld", legt de politie uit. Een woordvoerder wil niets kwijt over de precieze band tussen de aangehouden vrouwen en L.

75.000 euro voor gouden tip

Er is vorig jaar al een beloning van 75.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding van L. leidt. Hij wordt verdacht van de invoer van grote partijen cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. In een van de zaken is ook sprake van dreiging met en daadwerkelijk gebruik van geweld.

De politie vermoedt dat L. betrokken is bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. Zij verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto was gestapt. In onderschepte cryptoberichten komt naar voren dat L. een belangrijke rol heeft gespeeld bij haar verdwijning. Het vermoeden bestaat dat Jillal is gemarteld en niet meer in leven is.

