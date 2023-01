Belgische premier De Croo biedt excuses aan voor omgekeerde Nederlandse vlag

De Belgische premier Alexander De Croo heeft excuses aangeboden voor een klunzige fout tijdens een werkbezoek van premier Mark Rutte. De Nederlandse vlag hing ondersteboven, wat deed denken aan het symbool van de boerenprotesten in Nederland. De blunder werd opgemerkt op sociale media.

Rutte was in Brussel om met De Croo en daarna Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen over een tweedaagse EU-top te praten. Hij poseerde in de ambtswoning van De Croo voor de Nederlandse, Belgische en Europese vlag. Maar de Nederlandse driekleur hing ondersteboven, net als bij de boerenprotesten.