Amsterdamse supermarkt laat kwetsbare gezinnen gratis boodschappen doen

In de Amsterdam is dinsdag een supermarkt geopend waar kwetsbare gezinnen gratis boodschappen kunnen doen. Daar zit één voorwaarde aan: de gezinnen moeten ermee akkoord gaan dat een lifecoach hen de komende maanden gaat bijstaan, schrijft Het Parool

Op dit moment worden tachtig gezinnen in Nieuw-West op deze manier geholpen. "De vraag is veel groter. Maar of we meer gezinnen kunnen gaan helpen, hangt ervan af of we nog meer sponsoring rond kunnen krijgen", zegt Idrissi tegen Het Parool.