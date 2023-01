Weerbericht: Opnieuw bewolkte dag met dalende temperaturen

Na bewolkte en koude dagen houdt de bewolking ook woensdag aan. Het wordt iets kouder met temperaturen tot 0 graden.

In de nacht van dinsdag op woensdag was het droog en lagen de temperaturen iets onder het vriespunt.

In de loop van woensdagochtend kan het matig gaan waaien vanuit het zuiden. Op de meeste plaatsten blijft het droog. In het noorden van ons land wordt het maximaal 5 graden. Verder schommelt de temperatuur vrijwel overal rondom het vriespunt.

In de loop van de middag neemt de windkracht langs de kust toe en 's avonds is er kans op een bui. In het zuidoosten is dan kans op (natte) sneeuw. In Limburg valt mogelijk een paar centimeter sneeuw waardoor er kans op gladheid is.