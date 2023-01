Verdachte schietpartij Zwijndrecht verdacht van moord en poging tot moord

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De 49-jarige verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht wordt officieel verdacht van moord en poging tot moord. Dat maakt de politie dinsdag bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De politie looft een beloning van 30.000 euro uit voor de tip die leidt naar de nog altijd voortvluchtige Minh Nghia Vuong.

Nghia Vuong wordt ervan verdacht zaterdag een 66-jarige vrouw te hebben doodgeschoten bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Haar 38-jarige dochter, de ex-partner van Nghia Vuong, raakte zwaargewond. Ze ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.