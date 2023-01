Leeftijdsgrens zorgt voor problemen in de jeugdzorg: 'Maatwerk is nodig'

Jongeren in de jeugdzorg moeten op hun achttiende verhuizen en op eigen benen kunnen staan. Maar dat leidt tot problemen, ziet stichting Het Vergeten Kind. De stichting roept op de zorg voor jongeren pas te beëindigen als zij daar klaar voor zijn. Jeugdzorg Nederland steunt die oproep.

In Nederland is het zo geregeld dat jongeren in de jeugdzorg na hun achttiende verjaardag moeten verhuizen en voor zichzelf moeten zorgen. Maar zo'n abrupte grens brengt een hoop problemen met zich mee, zegt stichting Het Vergeten Kind.

"Jongeren vertellen ons dat psychische klachten begonnen of groter werden toen ze de jeugdzorg uit moesten", vertelt Margot Ende, directeur van de stichting. "Dan moet je denken aan een depressie of een eetstoornis", licht ze toe. "Ook zie je dat ze vaak weer terugvielen in oude patronen."

Het gaat om jongeren die voor hun achttiende uit huis geplaatst zijn. "Dat komt door grote problemen thuis. Daarom wordt op een gegeven besloten dat het beter is om die kinderen niet meer thuis te laten opgroeien", zegt Ende. Maar volgens haar verliezen deze jongeren daardoor een hoop. "Ze staan in feite met 10-0 achter", legt ze uit.

Volgens haar schept de keuze om kinderen uit huis te plaatsen een verantwoordelijkheid om ze ook goed te begeleiden. "En dat stopt gewoon niet op je achttiende", zegt Ende. Daarom pleit ze ervoor dat de zorg pas wordt beëindigd als de jongere daar klaar voor is.

Gemeenten kunnen jeugdzorg verlengen, maar zijn daar vaak terughoudend in

Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties, steunt de oproep. "We zien dat die knip eigenlijk te hard is", vertelt een woordvoerder.

Wel kunnen gemeenten besluiten de jeugdhulp te verlengen. "Maar die zijn meer en meer terughoudend in het toekennen van zo'n verlenging", weet de woordvoerder.

Gemeenten mogen eigen regels bedenken en eisen stellen aan zo'n verlenging. Daardoor komen jongeren in de ene gemeente makkelijker aan zo'n verlenging dan in de andere.

Stichting Het Vergeten Kind zegt bovendien dat verlenging van de jeugdzorg niet altijd wenselijk is. "Ook als een jongere niet meer in de jeugdzorg wil blijven, mag je diegene niet laten vallen. En dat is wel wat er nu in veel te veel gevallen gebeurt", zegt Ende. Volgens haar is het belangrijk dat die jongeren nog altijd begeleid worden. Bijvoorbeeld bij het regelen van een inkomen of huisvesting.

Gemiddelde Nederlandse jongere gaat pas op 23e het huis uit

Het idee achter de leeftijdsgrens is dat jongeren dan volwassen zijn en geacht worden hun eigen zaken te regelen. Maar Het Vergeten Kind en Jeugdzorg Nederland vinden dat een onrealistische verwachting.

Jongeren die niet in de jeugdzorg zitten, gaan gemiddeld pas op hun 23e het huis uit. "Dat gaat om jongeren die een fijne jeugd hebben gehad en een groot netwerk hebben waar ze altijd op terug kunnen vallen", legt Ende uit. "Van de jongeren die dat niet hebben, kunnen we niet verwachten dat ze op hun achttiende op zichzelf kunnen staan."

Jeugdzorg Nederland herkent dat beeld. Met zo'n leeftijdsgrens is het moeilijk om maatwerk te leveren, terwijl dat wel is waar jongeren behoefte aan hebben, zien beide organisaties. "We willen die knip eruit", zegt de woordvoerder. "En dan willen we kunnen kijken wanneer een jongere er klaar voor is om op eigen benen te staan."

