Politie vindt vermoedelijke tweede vluchtauto verdachte schietpartij Zwijndrecht

De politie heeft dinsdag de vermoedelijke tweede vluchtauto teruggevonden van Minh Nghia Vuong, die verdacht wordt van een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. Op de Kuinder in de Rotterdamse wijk Zevenkamp trof de politie een grijze SKODA Octavia aan. Dat is het model waarnaar agenten zochten.

De 49-jarige Minh Nghia Vuong is nog altijd spoorloos nadat hij zaterdag een 66-jarige vrouw had doodgeschoten bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Haar 38-jarige dochter, de ex-partner van de verdachte, raakte daarbij zwaargewond.

De politie onderzoekt hoelang de auto al op de parkeerplaats stond. Ook zoekt ze getuigen die mogelijk de verdachte hebben zien uitstappen. Daarnaast is de politie op zoek naar camerabeelden van de directe omgeving.

Nghia Vuong vluchtte aanvankelijk in een andere auto vanuit Zwijndrecht. Tijdens zijn vlucht wisselde hij van voertuig, naar een grijze SKODA Octavia.

De politie ontving sinds het weekend tientallen tips over de voortvluchtige. Op meerdere plekken deden agenten invallen, maar dat leidde nog niet tot een aanhouding.

De verdachte staat internationaal gesignaleerd. De politie vraag mensen Nghia Vuong niet zelf te benaderen, omdat hij vuurwapengevaarlijk is. "Bel in plaats daarvan 112", aldus de politie.

Verdachte bevindt zich al jaren in het criminele milieu

Vuong is al jaren bekend bij de politie en justitie. Hij heeft een lang strafblad en is meerdere keren veroordeeld voor onder meer gewelddadige overvallen.

Volgens het AD is hij al zeker twintig jaar in beeld bij politie en justitie voor onder meer gewelddadige overvallen, wapenbezit, bedreiging en diefstal. De voormalige vluchteling uit Vietnam is gehaaid en ongrijpbaar, schrijft de krant. Vandaar zijn bijnaam: 'Lucky'. Hij heeft een groot netwerk in het criminele milieu.

In 2017 zou hij zijn veroordeeld voor een overvalpoging op geldlopers in een Rotterdams winkelcentrum het jaar ervoor. Ook had hij in 2010 gestolen scooters, auto's en een bestelbus, schrijft De Telegraaf. Daarnaast zou hij in de productie van speed hebben gezeten en zou hij een vuurwapen met patronen bij zich hebben gehad.

