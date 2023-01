Beroepszaak tegen verdachten van moord op advocaat Derk Wiersum begint

Het gerechtshof Amsterdam begint vandaag aan de beroepszaak tegen de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum. Die kregen in 2021 dertig jaar celstraf opgelegd, terwijl het Openbaar Ministerie (OM) levenslang eiste. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces.

In de beroepszaak zal een aantal getuigen worden gehoord. Er wordt onder meer naar het signalement van de schutter gekeken. De advocaten van de verdachten willen dat dit nader onderzocht wordt. Het signalement van de schutter zou namelijk niet overeenkomen met dat van de verdachten.

De verdachten, Giërmo B. en Moreno B., hebben tijdens het proces herhaaldelijk gezegd onschuldig te zijn. Volgens de rechtbank zijn beide mannen wel degelijk schuldig, maar is niet vast te stellen wie de schutter was. Beide verdachten gingen, net als het OM, in hoger beroep.

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Het was een schokkende gebeurtenis in het liquidatieproces tegen Ridouan Taghi. Wiersum was namelijk de advocaat van Nabil B., die in het Marengo-proces tegen Taghi getuigt. Een jaar eerder werd al de broer van Nabil B. vermoord.

In 2021 werden Giërmo B. en Moreno B. veroordeeld tot dertig jaar cel. Volgens de rechtbank is het motief voor de moord nooit duidelijk geworden. Het OM gaat ervan uit dat Wiersum is doodgeschoten vanwege zijn werkzaamheden voor kroongetuige Nabil B. Dat was voor justitie de reden om levenslang te eisen.

De komende week zijn er vijf zittingsdagen voor de beroepszaak uitgetrokken.

