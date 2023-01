Ombudsmannen: Overheid moet beter op mensenrechten letten bij huisuitzetting

Volgens de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman houdt de overheid niet altijd voldoende rekening met mensenrechten als een gezin uit huis wordt gezet. De ombudsmannen roepen minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) daarom op nieuw beleid te maken, waarbij onder meer gemeenten worden verplicht om voor een andere woonplek te zorgen.

Gezinnen hebben het recht op onderdak, maar het is niet verboden om mensen uit huis te zetten als er bijvoorbeeld sprake is van een huurachterstand of criminaliteit. In dat geval moet de overheid wel rekening houden met de mensenrechten. Zo mogen gezinnen niet feitelijk dakloos worden door zo'n huisuitzetting.