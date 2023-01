OM denkt dat groep Noord-Hollandse overvallers criminele organisatie vormde

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt vier leden van een Noord-Hollandse overvalbende van deelname aan een criminele organisatie. Dat bleek maandag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank van Schiphol. Voor de reeks extreem gewelddadige overvallen staan in totaal zeven mensen terecht.

Naast de vier vaste overvallers is er een aantal andere verdachten die het OM "gelegenheidsdaders" noemt. In de zaak worden in totaal zeven verdachten vervolgd, van wie er zes vastzitten.

De in totaal acht gewapende overvallen vonden in 2020 en 2021 plaats in de regio West-Friesland. Bij één ervan, in Berkhout, werd op 14 juni 2021 de 72-jarige Sjaak Groot doodgeschoten. Bij een woningoverval in Avenhorn werd een slachtoffer in de keel geschoten en in Noord-Scharwoude kreeg een bewoner een kogel in de borst. Bij een overval op een ouder echtpaar in De Goorn werd de bewoner ernstig mishandeld en beschoten. De kogel miste hem op een haar na.