Nieuwe arrestatie in onderzoek naar moord op Peter R. de Vries

De politie heeft maandag opnieuw iemand opgepakt in verband met de moord op Peter R. de Vries in juli 2021. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van de aanslag.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat alleen weten dat de man is opgepakt in Tilburg. Verdere details over de identiteit van de verdachte zijn niet bekendgemaakt.

Politie en justitie vermoeden dat de nieuwe verdachte deel uitmaakt van het "crimineel samenwerkingsverband" dat zich bezig heeft gehouden met de (voorbereiding van) de moord op De Vries. De man zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

In totaal zijn er acht verdachten in de zaak rondom de moordaanslag. Twee van hen, Kamil E. en Delano G., worden ervan verdacht de moord te hebben uitgevoerd. Het OM eiste afgelopen zomer al een levenslange celstraf tegen chauffeur E. en vermeende schutter G., maar kreeg kort daarna nieuwe informatie over de mogelijke opdrachtgevers van de moord. De zaak werd heropend en is op 6 januari hervat.

Misdaadjournalist De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij op 64-jarige leeftijd.

De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. In 2018 werd B.'s broer Reduan doodgeschoten en in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

2:15 Afspelen knop Waarom de strafzaak over moord Peter R. de Vries toch opnieuw moet

