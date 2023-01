Verdachte dodelijke schietpartij Zwijndrecht gewisseld naar andere auto

De politie heeft de auto gevonden waarin de verdachte vluchtte na de dodelijke schietpartij zaterdag in een winkelcentrum in Zwijndrecht. De politie vermoedt dat de 49-jarige man naar een andere auto is gewisseld. Van Minh Nghia Vuong zelf ontbreekt nog ieder spoor.

Agenten vonden de vluchtauto in de nacht van zondag op maandag aan de Veldslahof in Zwijndrecht. De verdachte zou nu in een andere auto rijden. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om een grijze SKODA Octavia met kenteken KV-121-F.

Bij de schietpartij kwam een 66-jarige vrouw om het leven. Haar 38-jarige dochter, de ex-partner van de verdachte, raakte zwaargewond bij de schietpartij. De politie publiceerde zondag een foto van de verdachte - die vuurwapengevaarlijk wordt genoemd - en vraagt mensen hem niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen. Inmiddels zijn er tientallen tips binnengekomen, meldt de politie.

Sinds zaterdag zijn er op meerdere plekken invallen gedaan maar die hebben nog niet geleid tot een aanhouding. De verdachte staat inmiddels internationaal gesignaleerd.

Verdachte bevindt zich al jaren in het criminele milieu

Vuong is al jaren bekend bij de politie en justitie. Hij heeft een lang strafblad en is meerdere keren veroordeeld voor onder meer gewelddadige overvallen.

Volgens het AD is hij al zeker twintig jaar in beeld bij politie en justitie voor onder meer gewelddadige overvallen, wapenbezit, bedreiging en diefstal. De voormalige Vietnamese vluchteling is gehaaid en ongrijpbaar, schrijft de krant. Vandaar zijn bijnaam: Lucky. Hij heeft een groot netwerk in het criminele milieu.

In 2017 zou hij zijn veroordeeld voor een overvalpoging op geldlopers in een Rotterdams winkelcentrum het jaar ervoor. Ook had hij in 2010 gestolen scooters, auto's en een bestelbus, schrijft De Telegraaf. Daarnaast zou hij in de productie van speed hebben gezeten en zou hij een vuurwapen met patronen bij zich hebben gehad.

