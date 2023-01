Zes dagen lang minder tot geen treinen rondom Haarlem door werkzaamheden

Delen via E-mail

Door werkzaamheden aan het spoor is er vanaf donderdag zes dagen lang minder treinverkeer dan gebruikelijk mogelijk rondom Haarlem. Dat meldt de NS maandag.

Tussen Haarlem en Leiden rijden er tot en met 31 januari helemaal geen treinen. Daarnaast zullen er in het weekend geen treinen naar Santpoort Noord en Zandvoort rijden. Ten slotte rijden er zondag geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk, maar gaat de NS wél treinen inzetten om reizigers te vervoeren.

Door de werkzaamheden rond Haarlem rijden er ook minder treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal. Reizigers die niet vanuit Haarlem komen en alsnog richting Den Haag willen gaan, kunnen volgens de NS omreizen via Schiphol en in het weekend via Gouda. De extra reistijd loopt op tot een half uur langer dan gebruikelijk.