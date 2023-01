Prinses Margriettunnel half februari weer deels open voor verkeer

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure gaat half februari weer gedeeltelijk open voor verkeer. Op 14 december 2022 sloot Rijkswaterstaat (RWS) de tunnel toen een onderdeel ervan omhoogkwam. Na uitvoerig onderzoek en diverse maatregelen is de veiligheid voor het verkeer gegarandeerd, zo meldt Rijkswaterstaat maandag.

In de tunnel blijft voor een deel een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden. Ook is er maar één rijstrook per rijrichting open.

De A7 is een belangrijke verkeersader voor Friesland. De omleidingsroutes blijven bestaan. Verkeer kan nog steeds via de A31 en A32 en de N359 en de N354 rijden. Met deze maatregel hoopt RWS dat het verkeer zich verspreidt. Door het deels heropenen van de tunnel neemt de verkeersdruk op de lokale wegen in de regio vermoedelijk af. Deze is nu nog groot omdat de tunnel gesloten is.