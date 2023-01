15 jaar cel geëist tegen koppel na 'weerzinwekkend' misbruik oppaskinderen

Het Openbaar Ministerie eist vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een Limburgs stel dat zeven oppaskinderen vernederde en seksueel misbruikte. Bij de rechtbank in Den Bosch sprak de officier van justitie van "een serie aan monsterlijke feiten".

De slachtoffers zijn tussen de een en zes jaar oud en komen uit de regio Eindhoven. Het eerste meisje dat werd misbruikt was zes jaar en vertelde er eind 2019 over tegen haar moeder.

Eerder noemde de rechtbank de beelden van het seksueel misbruik al "schokkend". Volgens de rechter was er sprake van "een dwingende, grove en ruwe toon van de vrouw" en was de ontreddering, angst en het verdriet van de kinderen zichtbaar.

Verdachten Nancy D. en Peter S. leerden elkaar begin 2018 kennen via een datingsite. De 54-jarige vrouw en 59-jarige man hebben beiden seksuele fantasieën over onder meer bdsm, nazisme en kinderen. Ze wijzen elkaar aan als degene die het initiatief nam.

In 2019 bood D. zich via een bemiddelingssite aan als oppas. De kinderen waar de vrouw oppaste, werden op gruwelijke wijze vernederd en verkracht. In totaal zou de vrouw zeker twintig keer kinderen hebben misbruikt. D. keek op die momenten via een videoverbinding live mee en gaf D. opdracht wat ze moest doen. Bovendien maakte D. video's voor S. als hij niet kon meekijken.