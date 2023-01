Ridouans advocaat Youssef Taghi krijgt 5,5 jaar cel voor doorspelen informatie

De 39-jarige Youssef Taghi, voormalig advocaat en neef van crimineel Ridouan Taghi, is maandag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was Youssef een "onmisbare schakel" tussen Ridouan in de cel en de buitenwereld.

Youssef was niet bij de uitspraak aanwezig. Het is niet duidelijk waarom hij daarvoor heeft gekozen.

Hij was volgens de rechtbank volop betrokken bij de criminele organisatie van Ridouan. Youssef kon in zijn functie als advocaat vertrouwelijk communiceren met zijn neef en zou daar misbruik van hebben gemaakt. Het OM stelt dat hij al meteen begon met het doorspelen van informatie.

Uit de berichten blijkt dat Youssef informatie over de criminele organisatie doorspeelde aan Ridouan. Op die manier kon Ridouan zich blijven bezighouden met drugshandel en het plannen van een uitbraak. Volgens de rechtbank had de organisatie plannen voor ernstige misdrijven. Justitie noemt die situatie "ontwrichtend".

Wegens gebrek aan bewijs spreekt de rechtbank Youssef vrij van het voorbereiden van een ontsnappingspoging, meehelpen bij het verhandelen verdovende middelen en medeplegen van witwassen.

Het OM eiste in december zeven jaar cel tegen hem.

OM: 'Youssef was tweede man in criminele organisatie'

Het OM bestempelde Youssef als de "tweede man" in de organisatie van Ridouan. Volgens de rechtbank had Youssef een sleutelrol, omdat hij de enige was die informatie vanuit de buitenwereld kon doorspelen aan Ridouan.

Maar hij omschreef zichzelf als een "boodschappenjongen" die alles heeft geprobeerd te vertragen. Youssef stelt dat hij tegen zijn zin het criminele web van Ridouan is ingezogen. Volgens hem was het als "een sluipend gif".

Advocaat André Seebregts zegt dat zijn cliënt Youssef in "een verschrikkelijke spagaat" was beland en dat hij nauwelijks kon ontkomen aan de druk van Ridouan. Seebregts pleitte daarom voor vrijspraak.

De rechtbank zegt dat niet te bewijzen is of Youssef door Ridouan is gedwongen. "Het is zijn eigen besluit om advocaat te worden van zijn neef", stelt de rechter.

Youssef is niet langer advocaat en heeft spijt betuigd, in het bijzonder tegenover zijn voormalige beroepsgroep. "Ik schaam me nog steeds."

Bewijs verzameld met camera's en afluisterapparatuur

In februari 2021 werd duidelijk dat Ridouan, hoofdverdachte in het Marengo-proces, de mogelijkheid had om vanuit de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught met de buitenwereld te communiceren. Het bewijs voor de betrokkenheid van Youssef werd in augustus geleverd.

In de bezoekersruimte werden microfoons geïnstalleerd en een maand later ook camera's. Volgens justitie is op de beelden duidelijk te zien dat Youssef foto's maakte van boodschappen van Ridouan. Die zou hij later hebben doorgegeven aan de buitenwereld.

Youssef werd in oktober tijdens een bezoek aan Ridouan gearresteerd.

1:48 Afspelen knop Hoe Ridouan T. via zijn neef activiteiten kon doorzetten in Vught

