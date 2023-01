Overheid houdt verbod op giftige uitstoot door binnenvaart onterecht tegen

Delen via E-mail

De overheid heeft het verbod op de uitstoot van giftige stoffen van schepen die ons land binnenkomen jarenlang onterecht tegengehouden. Volgens ministers was het verbod volgens de wet onmogelijk. Maar uit een juridische analyse in handen van Omroep Flevoland en NRC , blijkt dat de uitstoot juist wél verboden moet worden.

Volgens de ministers van Infrastructuur en Waterstaat was een verbod niet mogelijk, omdat een internationaal verdrag over ontgassen niet door alle deelnemers is goedgekeurd.