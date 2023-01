Delen via E-mail

Het blijft maandag koud met temperaturen net boven het vriespunt. Het blijft grotendeels bewolkt.

De zon houdt zich schuil achter de bewolking en breekt alleen af en toe even door. Er waait een zwakke tot matige wind vanuit het noordoosten. Het wordt maximaal 2 graden.

In de avond is er meer ruimte voor opklaringen. In de nacht van maandag op dinsdag kunnen er mistbanken ontstaan en kan het licht gaan vriezen.