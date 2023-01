Nog nooit zoveel orgaandonors in Nederland als in 2022

285 mensen stonden vorig jaar na overlijden hun organen af. Dat is volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het grootste aantal ooit.

Door de toename konden vorig jaar meer orgaantransplantaties worden uitgevoerd. In 2020 stonden nog 251 mensen na hun dood hun organen af, tegenover 271 in 2021. Vorig jaar liep het aantal dus op tot 285.

Sinds het najaar van 2021 staat elke volwassen Nederlander geregistreerd in het Donorregister. Het aantal mensen dat met 'ja' of 'geen bezwaar' geregistreerd staat, is flink toegenomen. "Maar liefst 8,1 miljoen mensen hebben toestemming gegeven voor orgaandonatie", schrijft de Nierstichting in een persbericht.

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Daardoor word je vanaf achttien jaar automatisch orgaandonor. Als je dat niet wil, kun je dat expliciet aangeven in het Donorregister.

Het is nog duidelijk of de stijging van het aantal donors het gevolg is van deze nieuwe donorwet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat de wet aan het einde van dit jaar evalueren.

Aantal transplantaties terug op niveau van voor de coronapandemie

In 2020 was er nog een daling in het aantal orgaandonors en -transplantaties. Door de stijging zijn vorig jaar in totaal 860 orgaantransplantaties verricht. De aantallen zijn hierdoor weer terug op het niveau van voor de coronapandemie.

NTS-directeur Bernadette Haase is blij met de stijging. "We hebben grote waardering voor de keuze van donors en nabestaanden om te doneren. Daardoor kunnen zoveel levensreddende transplantaties gedaan worden."

Haase stelt ook dat de kwaliteit van uitgenomen organen dankzij innovaties is verbeterd. Daardoor konden volgens haar nog meer patiënten worden geholpen.

Wachtlijst voor niertransplantaties groeit door grote instroom patiënten

Ondanks de hoge transplantatiecijfers is de wachtlijst voor een niertransplantatie wel wat langer geworden. Dat komt volgens NTS door de grote instroom van nieuwe donorpatiënten. De wachtlijst voor een donornier is volgens de Nierstichting met 5 procent gestegen: van 877 naar 923.

Wel zijn er vorig jaar meer niertransplantaties uitgevoerd. Het aantal transplantaties met een nier van een levende donor is gestegen naar het hoogste niveau in de afgelopen jaren.

In de afgelopen coronajaren was dat aantal juist fors gedaald, doordat levende donatie in veel gevallen niet kon doorgaan vanwege de beperkte IC-capaciteit.

Mensen die een nieuwe nier nodig hebben, vormen de grootste groep wachtenden. In totaal wachten ruim twaalfhonderd mensen op een nieuw orgaan.

Eerder

Aanbevolen artikelen