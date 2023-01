Grote incidenten blijven uit bij Klassieker: 'Niet meer aanhoudingen dan anders'

Delen via E-mail

Zeker zeven mensen zijn zondag aangehouden rond De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Voorafgaand aan de wedstrijd in De Kuip werd de politie bekogeld met onder meer vuurwerk. Tijdens en na het duel deden zich geen grote ongeregeldheden voor.

De politie zette een paar seconden een waterkanon in om de menigte terug te dringen. Ook werden daar ME-busjes voor gebruikt. Dat was genoeg om de situatie weer tot bedaren te brengen.

De spelersbus van Ajax arriveerde rond 13.00 uur zonder problemen bij De Kuip. De Amsterdammers reden in een anonieme bus. Normaal gesproken staat er in grote letters Ajax op.

Tijdens en na de wedstrijd bleef het relatief rustig in en rond De Kuip. "Iedereen is na de wedstrijd vrij snel en rustig uit het stadion vertrokken", zegt een woordvoerder van de politie.

Eind december 2021, tijdens de laatste Klassieker in Rotterdam, werd de bus van Ajax bij aankomst door honderden relschoppers belaagd met rookbommen en vuurwerk. Rond dat duel werden 78 mensen aangehouden, onder meer voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, belediging en openlijke geweldpleging. Er was ook een groep van ruim honderd mensen die onder meer vuurwerk en flessen naar de politie gooide.

Om dat dit keer te voorkomen, waren zondag vele tientallen agenten, ME, politie te paard en meerdere waterkannonen bij het stadion aanwezig.

Het was de eerste keer sinds 27 januari 2019 dat de Klassieker weer in een volle Kuip werd gespeeld. Bij de wedstrijden tussen beide rivalen zijn al jarenlang geen uitsupporters welkom vanwege de ongeregeldheden en veiligheidsrisico's in het verleden.