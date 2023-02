Strafeis in corruptiezaak tegen Haagse politicus Richard de Mos: dit is de verdenking

De rechtszaak tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos gaat dinsdag verder. Samen met zeven anderen - twee partijgenoten en vijf ondernemers - wordt hij verdacht van onder meer corruptie. Maar waar gaat de zaak precies over?

Op 1 oktober 2019 wordt Richard de Mos van zijn bed gelicht door de Rijksrecherche. Ook zijn kantoor in het stadhuis wordt doorzocht. De Mos is dan wethouder in Den Haag. Hij moet zijn telefoon en laptop inleveren bij de Rijksrecherche.

Hij wordt verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Maar om te begrijpen hoe dat zit, gaan we eerst terug naar 2018.

In 2018 krijgt de Mos geld van een paar horeca- en vastgoedondernemers om campagne te voeren. Met zijn partij Groep de Mos (tegenwoordig Hart voor Den Haag) wil hij de grootste worden in de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag.

Maar bij alleen geld doneren blijft het niet, zo lijkt het. Zo wordt De Mos door een van de ondernemers gevraagd zijn verkiezingsprogramma aan te passen, iets wat De Mos ook doet. Hij geeft toe tips van bevriende ondernemers te hebben overgenomen in het verkiezingsprogramma.

Groep de Mos wordt uiteindelijk de grootste partij van Den Haag.

De Mos stuurt het eerste verslag van de coalitieonderhandelingen zes minuten na ontvangst door naar zijn geldschieters. En dat wordt hem aangerekend door justitie. Documenten zoals het verslag van de onderhandelingen dien je als ambtenaar vertrouwelijk te behandelen. Justitie noemt het schending van het ambtsgeheim.

Wie is Richard de Mos? Tussen 2009 en 2012 was De Mos namens de PVV lid van de Tweede Kamer

In 2010 werd hij gemeenteraadslid in Den Haag. Eerst namens de PVV, later als onafhankelijk raadslid en vanaf 2012 namens zijn eigen Groep de Mos.

Tussen 2018 en 2019 was hij ook wethouder in Den Haag

Verder hielp De Mos een bevriende horecaondernemer aan een zogeheten nachtontheffing en wordt hij daardoor verdacht van corruptie. Dat zit zo: Haagse nachthoreca moest minimaal 200 meter bij woningen vandaan liggen om geluidsoverlast te voorkomen. Het zalencentrum Opera voldeed in 2017 niet aan die voorwaarde. De eigenaar van Opera is horecaondernemer Atilla Akyol. Hij is geldschieter van de partij van De Mos en nu verdachte in de rechtszaak. De Mos heeft in die tijd met succes gepleit voor het schrappen van de 200-meter-regel.

Ook zou hij druk hebben uitgeoefend op de toenmalige burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke. Krikke had sowieso haar twijfels over het uitgeven van nachtontheffingen. De Mos zou tegen haar hebben gezegd dat ze "moest opschieten" en "stoppen met vervelend doen", omdat hij haar anders niet meer zou steunen als burgemeester.

Uiteindelijk ging Krikke overstag. Ze zegde toe dat vijf horecazaken in de stad een nachtontheffing zouden krijgen. Nog voordat dit nieuws bekend was onder andere horecaondernemers in de stad, werd Akyol door De Mos getipt dat hij er snel bij moest zijn. Uiteindelijk kreeg Akyol twee van de vijf nachtvergunningen.

Opera, het zalencentrum van Atilla Akyol.

Onlangs is zijn De Mos' hele strafdossier gelekt naar Nieuwsuur. Hij doet daar aangifte tegen, meldt hij op de website van zijn partij.