Verdachte dodelijke schietpartij Zwijndrecht opgepakt na wekenlange zoektocht

De politie heeft Minh Nghia V. opgepakt na een wekenlange zoektocht in verband met een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De 49-jarige man, die ook wel bekendstaat als 'Lucky', wordt verdacht van de moord op een 66-jarige vrouw en een poging tot moord op haar 38-jarige dochter. Een tip van een burger leidde tot de aanhouding.

De politie hield de voortvluchtige man zaterdag rond 12.30 uur aan in de omgeving van de Kethelbrug in Schiedam. Hij zat alleen in een auto toen hij door de Dienst Speciale Interventies (DSI) werd ingesloten en aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.