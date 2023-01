Politie zoekt 49-jarige 'vuurwapengevaarlijke' man vanwege dodelijke schietpartij Zwijndrecht

De politie is op zoek naar een 49-jarige man in verband met de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht van zaterdag. Hij wordt ervan verdacht twee vrouwen onder vuur te hebben genomen bij een winkelcentrum. De man is op de vlucht en volgens de politie vuurwapengevaarlijk.

De politie laat via een opsporingsbericht weten dat de verdachte 1,70 meter lang is. Hij heeft een lichtgetinte huid, normaal postuur en kort zwart haar.

Tijdens het schietincident had hij een donkere parkajas aan. Daaronder droeg hij een kledingstuk met capuchon.

De schietpartij vond rond 13.45 uur plaats op een parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg aan Hof van Holland in Zwijndrecht. Daarbij kwam een 66-jarige vrouw om het leven. Haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond.

De politie bevestigt zondagochtend dat het om de ex-partner van de dochter gaat. Omdat hij vuurwapengevaarlijk is, adviseert de politie om hem niet zelf te benaderen maar 112 te bellen.

0:24 Afspelen knop Politie plaatst mobiele unit na dodelijke schietpartij in Zwijndrecht

Aanbevolen artikelen