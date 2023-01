Weerbericht: Code geel in het midden en zuiden van het land wegens gladheid

Ook zondag geeft het KNMI code geel wegens gladheid. De waarschuwing geldt in de ochtend voor het midden en zuiden van het land. In Zuid-Limburg is kans op gladheid door sneeuwval. Daar blijft de waarschuwing de hele dag van kracht.

Zondagochtend zijn er wolkenvelden, maar de zon kan vooral in het midden en westen af en toe doorbreken.

's Middags wordt de bewolking in het zuidoosten dikker. In Zuid-Limburg kan wat natte sneeuw vallen bij een temperatuur rond of net boven het vriespunt. Daar blijft het dan ook oppassen voor gladheid.

In de rest van het land wordt het 1 tot 3 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten.

In de avond en nacht naar maandag is het bewolkt. De temperatuur daalt naar waarden rond of net onder het vriespunt. Het blijft 's nachts in het hele land droog.

