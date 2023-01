Dodelijk slachtoffer bij schietpartij in winkelcentrum in Zwijndrecht

Op de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg aan de Hof van Holland in Zwijndrecht is zaterdagmiddag op twee vrouwen geschoten, een moeder en dochter. Eén van hen is aan de gevolgen daarvan overleden, meldt de politie op Twitter

De andere vrouw is volgens de politie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 14.00 uur vanmiddag. Er is sprake van één dader, die in een auto is gevlucht en nog niet is gearresteerd.

De slachtoffers en de dader kenden elkaar, aldus de politie, maar een woordvoerder kan verder niets zeggen over hun relatie.

De schietpartij was op de parkeerplaats, die inmiddels is afgezet door de politie. In het winkelcentrum was het druk toen de schietpartij plaatsvond. Of dat ook het geval was op de parkeerplaats, is nog niet duidelijk. Er stonden wel tientallen auto's.

Volgens de politiewoordvoerder waren meerdere mensen getuige van de schietpartij. Vlak nadat die had plaatsgevonden, verzamelden zich tientallen omstanders bij de parkeerplaats.

