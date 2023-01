Nu ook vaste vergoeding voor grotere schade door aardbevingen in Groningen

Delen via E-mail

Groningers die te maken hebben met grotere schade als gevolg van een aardebeving kunnen voortaan aanspraak maken op een vaste vergoeding die kan oplopen tot 10.000 euro, heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zaterdag laten weten. Ook kunnen ze straks meerdere keren een vaste vergoeding aanvragen.

Nu is er alleen een vaste vergoeding van 5.000 euro voor kleinere schade door aardbevingen. Doordat er bij kleine schade geen uitgebreid onderzoek aan te pas komt, kan dit bedrag snel worden uitbetaald. De helft van de schademeldingen wordt al op deze manier afgehandeld, maar dan gaat het vooral om schade aan de rand van het gebied waar de aardbevingen voorkomen.

IMG wil ook een vaste vergoeding voor grotere schadegevallen midden in het aardbevingsgebied. De hoogte van deze vergoeding hangt samen met onder meer de grootte van het huis en de plek in het aardbevingsgebied.

Vooral in de kern van het aardbevingsgebied hebben bewoners meermaals te maken met schade. "Juist voor deze groep is het extra belangrijk om een eenvoudige procedure te bieden als alternatief voor de maatwerkaanpak", zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG. Hij zegt dat ook grotere schadegevallen eenvoudig kunnen worden afgehandeld met de ervaring die het schadeloket inmiddels heeft opgedaan.

Het IMG is van plan nog dit jaar met de hogere vaste vergoedingen te gaan werken.

Vorige maand was er in de buurt van het Groningse dorp Froombosch een beving met een kracht van 1.9. In oktober werd de omgeving van de Groningse dorpen Wirdum en Garrelsweer opgeschrikt door meerdere aardbevingen. Er kwamen toen meer dan vierhonderd schademeldingen binnen.