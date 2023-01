Minder treinen in Limburg door sneeuw, code geel in meeste provincies

Het winterweer veroorzaakt overlast voor het treinverkeer in Zuid-Limburg. Vervoerder Arriva meldt dat er zaterdagochtend minder treinen rijden in de regio als gevolg van sneeuw en vorst.

Het KNMI wijst erop dat het in het hele land, met uitzondering van Overijssel en Drenthe, plaatselijk glad kan zijn door sneeuwresten en bevriezing van natte wegen. Deze gladheid houdt tot het einde van de ochtend aan. In de meeste provincies geldt tot halverwege de middag code geel.

In grote delen van Nederland viel afgelopen week sneeuw. Met name in Noord-Brabant en Limburg leidde dit tot overlast, onder meer op de weg. Op sommige plekken lag zo'n 5 tot 10 centimeter sneeuw.

In een groot deel van het land gold vrijdag code oranje, maar het KNMI heeft die waarschuwing inmiddels ingetrokken. Het weekend verloopt overwegend droog met zonnige perioden. Alleen in het oosten en zuidoosten zou zondag later in de middag en in de avond nog wat sneeuw kunnen vallen.