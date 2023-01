Weerbericht: Code geel vanwege gladheid door bevriezing of sneeuwresten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het KNMI geeft in de ochtend code geef af voor gladheid. Die kan ontstaan door bevriezing maar ook door sneeuwresten die nog in delen van het land liggen. De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve Overijssel, Drenthe en de Waddeneilanden.

Zaterdag blijft het droog waarbij wolkenvelden en wat zon voorkomen. Vooral in het zuidwesten kan de zon een tijd schijnen.

In het oosten en noordoosten neemt de bewolking in de middag toe. De zon kan daar voor langere tijd verdwijnen. In de rest van het land blijven wolkenvelden en wat zon afwisselen.