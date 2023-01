Man (35) opgepakt om verdenking ontucht en maken kinderporno

Delen via E-mail

Een 35-jarige man uit Nieuw-Vennep (Noord-Holland) is dinsdag aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar (online) seksueel kindermisbruik. Dat meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De politie hield de man thuis aan. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag besloten dat hij twee weken langer blijft vastzitten.

Het onderzoek van het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme is "in volle gang", aldus het OM. Dat onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket van het OM. De politie onderzoekt in beslag genomen gegevensdragers van de man.