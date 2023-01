Half jaar cel voor Zwollenaar die hond in kanaal gooide en liet verdrinken

Een man uit Zwolle is vrijdag veroordeeld tot een half jaar cel voor het doden van een hond. Het dier werd op 3 juni 2021 uit het Zwolle-IJsselkanaal gevist. De voorpoten van de verdronken viervoeter waren vastgebonden.

De 53-jarige Martin W. wilde van zijn hond af, zo vertelde Alex van E. (37) de politierechter in Zwolle vrijdag. Van E. was er bij toen de hond in het water werd gegooid. Het dierenasiel wilde de vechthond met de naam Level niet, zo bleek.

Beide Zwollenaren liepen een rondje met de hond op 31 mei 2021 toen W. bij het Zwarte Water net buiten Zwolle stopte, de voorpootjes vastbond met een tiewrap en het beest in de rivier gooide. "Ik durfde niet in te grijpen. Ik was bang voor hem", zei Van E. Drie dagen later werd de hond in het nabijgelegen Zwolle-IJsselkanaal gevonden. "De vondst leidde tot een hetze op sociale media", zei de politierechter.

Volgens de officier van justitie heeft de politie flink werk moeten verzetten om de twee te achterhalen. De echte 'klapper' was een afgeluisterd gesprek in het politiebusje, zei de officier van justitie. W. had eerder ontkend en kwam daarna met het verhaal dat een boer achter de dood van de hond zat. Pas in het busje bekende hij de dader te zijn, zei de officier van justitie.

Rechter noemt actie 'onnoemelijk wreed'

"Het is bij de beesten af", zei de officier van justitie. Hij eiste een half jaar cel tegen W. voor het doden van de hond en 2 maanden cel tegen Van E. voor het niet tegenhouden van W. met wie hij destijds bevriend was. Had Van E., die als enige van de twee voor de rechter zat, niet achter de hond aan in het water kunnen springen? Zijn raadsvrouw benadrukte dat het hier om een vechthond ging die gemeen gedrag vertoonde. Bovendien kan een sprong in de rivier gevaarlijk zijn.

"Onnoemelijk wreed" noemde de rechter het handelen van W. Ze volgde de officier in zijn eis. Van E. kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur omdat zijn rol beduidend kleiner was.

